Dass Prinz Harry (42) seine große Liebe gefunden hatte, freute vor neun Jahren auch seinen älteren Bruder Prinz William (44). Als der Royal kurz nach der Bekanntgabe von Harrys Verlobung mit Herzogin Meghan (45) bei einem öffentlichen Termin auf die Neuigkeiten angesprochen wurde, strahlte er über das ganze Gesicht. "Wir freuen uns alle riesig für die beiden und wünschen ihnen in dieser aufregenden Zeit alles Glück der Welt", erklärte William damals. Einen kleinen Scherz über seinen Bruder konnte er sich dabei nicht verkneifen: "Und ich persönlich hoffe, dass das bedeutet, dass er sich von meinem Kühlschrank fernhält und sich nicht mehr bei meinem Essen bedient, wie er es in den vergangenen Jahren getan hat."

William, der zu diesem Zeitpunkt selbst schon seit sechs Jahren mit Prinzessin Kate (44) verheiratet war, wusste nur zu gut, welch aufregende Monate seinem kleinen Bruder bevorstanden. "Es ist eine wunderbare Zeit, die man da erlebt, die Verlobung und dann die Vorbereitungen auf die Hochzeit und all das. Sie haben also viele glückliche Momente vor sich", erzählte der Prinz. "Ich glaube, sie genießen gerade den Augenblick sehr, und ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg bei der Planung ihrer Hochzeit. Ich hoffe, dass alles richtig gut läuft." Als Harry und Meghan sich knapp sechs Monate später, am 19. Mai 2018, das Jawort gaben, stand William seinem Bruder als Trauzeuge zur Seite.

Heute sind solche öffentlichen Liebesbekundungen unter den Brüdern kaum noch vorstellbar. Seit Harrys Rückzug aus dem royalen Leben im Jahr 2020 hat sich das Verhältnis der beiden zunehmend verschlechtert. In seiner Autobiografie "Spare" machte Harry schließlich auch private Auseinandersetzungen mit seinem Bruder öffentlich. Unter anderem schilderte er einen Streit aus dem Jahr 2019, bei dem William ihm gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Obwohl Harry mittlerweile wieder mit seiner Familie in Großbritannien lebt, steht eine öffentliche Versöhnung der Brüder bislang aus. Umso ungewohnter wirken heute die Aufnahmen, auf denen William noch ganz selbstverständlich über die kleinen Macken seines Bruders scherzte.

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Getty Images Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham am 25. Dezember 2017

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Getty Images Die royale Familie im Juli 2018

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