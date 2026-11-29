Amira Aly (34) hat ein Geschenk zur Geburt bekommen, das sie ganz besonders begeistert. Wie die Moderatorin jetzt in ihrer Instagram-Story verriet, hat ein Freund, der gleichzeitig ihr Geschäftspartner ist, für sie und ihre Familie einen Koch organisiert. Dieser soll noch am selben Tag bei ihnen zu Hause ein Menü zubereiten. Völlig unter sich bleibt die Familie bei diesem Anlass jedoch nicht, da auch Freunde zu dem privaten Dinner geladen sind. Etwa zwei Stunden vor der geplanten Ankunft der Gäste ließ Amira bereits ihre große Vorfreude auf das gemeinsame Beisammensein durchblicken. Obendrein bereitet die Moderatorin parallel noch eine eigene Überraschung für ihren Partner Christian (36) vor. Umgeben von Pflegeartikeln, Verpackungen und allerlei Kleinigkeiten sitzt sie auf dem Boden. Dort befüllt sie heimlich einen selbst zusammengestellten Adventskalender mit seinen Lieblingssachen.

Weshalb die Wahl ausgerechnet auf einen Koch fiel, verriet Amira ihrer Community ebenfalls gleich: Ihr Freund und Geschäftspartner habe gezielt davon abgesehen, noch mehr Babyausstattung zu schenken, da die Familie davon ohnehin bereits reichlich besitze. Stattdessen lag es ihm am Herzen, ihnen mit einem gemeinsamen Erlebnis eine besondere Freude zu bereiten. Für die Influencerin ist das tatsächlich eine Premiere: "Ich hatte noch nie eine fremde Person hier im Haus, die für uns kocht. Aber jetzt ist es soweit." Später präsentierte sie dann auch das Ergebnis ihrer Bastelarbeit. Der fertige Adventskalender besteht aus nummerierten Weihnachtstüten in Weiß, Mintgrün und Rot. Kleine, orange leuchtende Rentierfiguren sorgen für zusätzliche Deko. Was genau in allen Tüten steckt, verriet Amira allerdings nicht. Schließlich ist auch Christian auf Instagram unterwegs und könnte die Überraschungen sonst zu früh entdecken. Einen kleinen Einblick gewährte sie trotzdem: Unter anderem landete ein schwarzer Coffee-to-go-Becher im Kalender.

Wie viel Freude ihr das Schenken bereitet, machte Amira in ihrer Story ebenfalls deutlich. "Ja, freue ich mich schon auf das Auspacken. Ich freue mich da immer mehr, als würde ich selber was geschenkt bekommen", erzählte sie. Damit stand der Tag für die Moderatorin, die nach der Geburt ihrer Tochter wieder zurück bei der Arbeit ist, gleich im Zeichen zweier ganz persönlicher Überraschungen: Im Kreise ihrer Familie und Freunde darf sie das besondere Geschenk zur Geburt auskosten – und parallel dazu liegt für Christian schon eine äußerst individuelle Weihnachtsüberraschung bereit, die nur noch darauf wartet, Tüte für Tüte enthüllt zu werden.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren

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Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025

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