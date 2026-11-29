Die Foo Fighters wollen nach ihrer aktuellen Tournee erst einmal von der Bildfläche verschwinden. Frontmann Dave Grohl (57) kündigte jetzt in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal Quotable eine längere Auszeit an. Derzeit feiert die Rockband ihr 31-jähriges Bestehen und hat auch im kommenden Jahr noch mehrere Konzerte geplant. Danach soll aber vorerst Schluss sein. Wann die Fans ihre Lieblinge wieder auf der Bühne sehen werden, ließ der Sänger bewusst offen. "Danach können wir für eine Weile verschwinden. Ich weiß nicht, wie lange es sein wird, aber wir können verschwinden", erklärte er in dem Interview. Trotz der nötigen Erholung liebt Dave das Tourleben, wie er betont. Seine Bandkollegen Nate Mendel, Pat Smear (67), Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin bezeichnete er als seine engsten und besten Freunde. Die gemeinsamen Auftritte mit ihnen bereiten ihm offenbar so viel Spaß, dass sie fast schon zur Sucht werden können.

"Wenn wir diese Shows spielen, gibt es so viel Freude und so viel Energie, dass es auf eine Art süchtig machen kann", schwärmte der Musiker auf dem YouTube-Kanal Quotable. Gerade deshalb müsse die Band aber auf ein gesundes Gleichgewicht achten. Irgendwann komme der Punkt, an dem man sich eingestehen müsse: "Okay, wir müssen für eine kleine Weile aufhören, nur um unsere Batterien wieder aufzuladen, und dann machen wir es wieder." Laut Dave ist die laufende Tour die letzte dieses Zyklus. Zwar sei die Band musikalisch gerade in absoluter Topform. Trotzdem brauche sie im Anschluss eine Unterbrechung, um neue Energie zu tanken. Das verwundert angesichts ihres aktuellen Pensums kaum: Wie Dave berichtete, stehen die Foo Fighters derzeit rund drei Stunden pro Abend auf der Bühne.

Dabei spielen sie zwischen 26 und 30 Songs und präsentieren Stücke aus ihrer gesamten Karriere, die inzwischen mehr als drei Jahrzehnte umfasst. Das Publikum singe bei den langen Livesets kräftig mit, die Stimmung und die Energie in den Hallen seien besonders hoch. Genau deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, das 31-jährige Bandjubiläum ausgiebig auf Tour zu feiern, bevor die geplante Pause beginnt. Ganz untätig wollen die Rocker während ihres Rückzugs allerdings nicht sein. Laut Dave werden die Foo Fighters grundsätzlich kreativ bleiben und sich anderen Projekten widmen. Erst im April hatte die Band ihr jüngstes Studioalbum "Your Favorite Toy" veröffentlicht. Ein endgültiger Abschied ist die angekündigte Auszeit damit nicht. Ein konkretes Datum für ein Comeback nannte der Frontmann aber nicht.

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Getty Images Nate Mendel, Rami Jaffee, Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett und Ilan Rubin von Foo Fighters bei Amazon Music Live in Glendale

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Getty Images Dave Grohl bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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