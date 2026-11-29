Woody Harrelson (65) hätte beinahe eine seiner bekanntesten Rollen verpasst! Im Interview mit Vanity Fair verriet der Schauspieler jetzt, dass er das Angebot, Haymitch Abernathy in "Die Tribute von Panem" zu spielen, zunächst gleich zweimal ablehnte. Neben ihm saß Joseph Zada (21), der die Figur in jungen Jahren verkörpert. Mit der Rolle des 16-jährigen Haymitch tritt Joseph in große Fußstapfen. Schließlich hatte Woody die bei den Fans beliebte Figur in den ursprünglichen vier Filmen geprägt. Um ihr trotzdem seinen eigenen Stempel aufzudrücken, ging der Schauspieler Schritt für Schritt vor. Zunächst konzentrierte er sich vor allem auf Haymitchs Stimme und seine Körperlichkeit. Erst danach ließ er auch persönliche Facetten in seine Darstellung einfließen. "Sunrise on the Reaping" erzählt die Geschichte des jungen Haymitch und wie dieser als chaotischer Gewinner und Mentor aus Distrikt 12 bekannt wurde.

Dass Woody damals absagte, lag nicht an der Geschichte selbst, denn die Romanvorlagen gefielen ihm durchaus. Allerdings kam ihm der Part des Mentors aus Distrikt 12 anfangs zu klein vor. "Ich fand es gut, ich habe die Bücher gelesen, sie sind wirklich gut, aber ich glaube einfach nicht, dass es genug zu tun gibt", erinnerte er sich gegenüber dem Magazin. Selbstkritisch fügte er hinzu: "Das ist eine willkürliche, seltsame Art, das zu beurteilen." Erst Regisseur Gary Ross (70) konnte ihn am Ende umstimmen. Dafür brauchte er nur ein Telefonat von rund zehn Minuten. Bei diesem Anruf machte der Filmemacher deutlich, dass er für die Rolle niemand anderen als Woody im Sinn hatte. "Dann ruft mich Gary an und sagt: 'Woody, du musst diese Rolle übernehmen. Ich habe keine zweite Wahl. Du musst Haymitch spielen.' Und er hat einfach etwa zehn Minuten lang mit mir am Telefon gesprochen. Und ich sagte: 'Na gut, okay, ja, machen wir das'", schilderte der Hollywoodstar den entscheidenden Moment.

Heute, rund 14 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Haymitch, ist Woody froh über seine Zusage. Er könne sich gar nicht vorstellen, "diese Erfahrung in meinem Leben nicht gemacht zu haben und diese Leute nicht kennengelernt zu haben", betonte er. Im neuen Film "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" ist er allerdings nur in einem kurzen Gastauftritt zu sehen. Das gilt auch für seine früheren Kollegen Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34). Die Handlung spielt 24 Jahre vor dem ersten Teil und zeigt Haymitchs Teilnahme an den 50. Hungerspielen. Regie führt wieder Francis Lawrence (55), der das Franchise seit dem zweiten Film begleitet.

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Getty Images Woody Harrelson bei der Weltpremiere von "Ella McCay" im El Capitan Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Imago Joseph Zada bei der Premiere von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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