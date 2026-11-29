Mit einer erschütternden Erinnerung an ihre Jugend hat Mia Latter im britischen Frühstücksfernsehen für Entsetzen gesorgt. Bei "Good Morning Britain" berichtete sie über ihre einstige Romanze mit Russell Brand (51), dem sie schwere Vorwürfe macht. Als die beiden ein Paar wurden, war Mia gerade einmal 16 Jahre alt, während der Schauspieler bereits seinen 30. Geburtstag gefeiert hatte. Besonders befremdlich: Der Komiker soll seine damalige Freundin mit den Spitznamen "das Kind" und "Puppe" angesprochen haben. Die Moderatoren Susanna Reid (55) und Ed Balls reagierten fassungslos auf diese Schilderungen. Mia vermutet, dass Russell, dessen Kinder ihn erstmals im Gefängnis besucht haben, gerade ihre Minderjährigkeit besonders anziehend fand. Heute möchte sie verhindern, dass andere Jugendliche ähnliche Erfahrungen machen. Deshalb kämpft sie für strengere gesetzliche Regeln zum Schutz Minderjähriger. Russell weist sämtliche gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück.

Wie wenig die damalige Partnerschaft ihrer Ansicht nach auf Augenhöhe geführt wurde, machte Mia im Interview deutlich. "Ich glaube, das war das Einzige, was ihn interessierte. Ich glaube nicht, dass er wirklich wusste, wer ich war, oder dass ich ihm als Person wichtig war", erklärte sie. Dass sie noch zur Schule ging und ihre Eltern ihr strenge Regeln auferlegten, habe Russell nicht abgeschreckt. Selbst Ausgangssperren und ein zeitweise eingezogenes Handy hätten ihn nicht davon abgehalten, den Kontakt zu suchen. Nun verlangt Mia eine Änderung der britischen Gesetzgebung. Während sexuelle Beziehungen unter 16- bis 19-Jährigen weiterhin erlaubt bleiben sollen, möchte sie deutlich älteren Erwachsenen den sexuellen Kontakt zu 16- und 17-Jährigen untersagen. Derzeit liegt das gesetzliche Schutzalter bei 16 Jahren. Arbeits- und Rentenminister Pat McFadden stellte laut Daily Express eine Prüfung möglicher Reformen in Aussicht, ohne konkrete Zusagen zu machen.

Mit ihrer Geschichte wandte sich Mia bereits 2023 an die Öffentlichkeit, allerdings zunächst unter dem Decknamen "Alice". Damals gehörte sie zu sechs Frauen, deren Anschuldigungen gegen Russell durch gemeinsame Recherchen von The Times, The Sunday Times und der Channel-4-Dokumentationsreihe "Dispatches" bekannt wurden. Inzwischen hat sie ihre Anonymität freiwillig aufgegeben. Die Verbindung zu dem Entertainer war nach ihren Angaben ihre allererste Liebesbeziehung. Heute ist sie überzeugt, dass er angesichts der Schwierigkeiten vermutlich längst das Interesse verloren hätte, wenn sie älter gewesen wäre. Ihr politisches Engagement richtet sich deshalb besonders auf die Handlungsmöglichkeiten von Erwachsenen im Umfeld gefährdeter Jugendlicher. Eltern, Lehrkräfte, Pflegeeltern und Sozialarbeiter sollen künftig früher rechtlich einschreiten können. An dem später gegen Russell eingeleiteten Strafverfahren war Mia laut Daily Express nicht als Beschwerdeführerin beteiligt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Anadolu Agency Russell Brand, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

Anzeige Anzeige