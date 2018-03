Was Lady Gaga (30) nicht alles für den perfekten Look tun würde! Ob sie nun Vorbau und Hintern gleichzeitig freilegt oder im Fleischkleid eine ganze Preisverleihung vollmieft, die Sängerin geht so manches Risiko ein, und wenn es sein muss, dann nimmt sie auch Schmerzen in Kauf. Jetzt ging es ihren Nasenhaaren an den Kragen:

"Ich weiß ja wirklich nicht, was diese Woche los ist, aber alle haben echt lange Nasenhaare", stellt Lady Gaga in einem Snapchat-Clip fest und lässt sich von ihrer Kosmetikerin die überstehenden Störenfriede in ihrer Nase entfernen. Das Ganze passiert mithilfe von Wachs und einem ordentlichen Ruck, auf den die Blondine nur fluchend reagieren kann.

Wessen Nasenhaare sie aber offenbar so störend fand, dass sie sich ihrer eigenen entledigt, das verschweigt die Sängerin. Fest steht, einigen Engeln der Victoria's Secret Fashion Show kam Gaga vergangene Woche ziemlich nahe und auch einem Freund rupfte sie, das zeigte sie ebenfalls auf Snapchat, ein paar Härchen aus.

Was Lady Gaga ihrer mit dem gefährlichen Wachsstäbchen bewaffneten Kosmetikerin zugebrüllt hat, seht ihr im Video!

Getty Images / Neilson Barnard Lady Gaga bei der MET-Gala 2016

Snapchat/ladygaga Lady Gaga, Sängerin

Dimitrios Kambouris Bruno Mars, Lady GaGa und The Weeknd bei der "Victoria's Secret"-Fashion Show in Paris 2016



