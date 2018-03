Am vergangenen Wochenende hat Angel Flukes (28) die beliebte Castingshow Das Supertalent gewonnen und ist somit in die Fußstapfen ihres Vorgängers Jay Oh getreten. Der Musiker hat 2015 das Publikum ebenfalls mit seiner gefühlvollen Stimme überzeugt. Doch was macht der Sänger heute? Promiflash traf Jay und hakte mal nach.

Bei der KÖ-Men's-Klinik-Eröffnung in Düsseldorf verrät der Castingshow-Sieger, was er derzeit so treibt: "Ich war vor Kurzem unterwegs mit den RTL-Allstars und dem Märkischen Jugendsinfonie-Orchester. Also wirklich ein tolles, Riesenorchester. [...] Das ist schon ein ziemlich großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist und ich hoffe, dass es so weiter geht für mich." In der Band The Allstars war neben Jay auch die Sängerin und Geigen-Solistin Kathy Kelly (53), bekannt durch die Kelly Family.

Doch das war nicht das einzige Highlight seit seinem Titelgewinn: Jay hat mit dem Sieg auch ein Ticket für einen Auftritt in Las Vegas gelöst. Im März startete seine Reise über den großen Teich und begeisterte in der Show-Stadt mit seinem Sieger-Song "Dance with my father" das internationale Publikum. Nach wie vor ist er für diese Chance unendlich dankbar, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Las Vegas war wirklich ein Traum. Ich war in der Stadt, in der wirklich tolle Künstler aufgetreten sind. Céline Dion, Justin Bieber (22), Britney Spears (35). Also die ganz Großen irgendwie und dort auch in zwei Shows wirklich aufzutreten. Das war echt ein Traum." Wow, Jays Karriere scheint nach seinem fulminanten TV-Sieg tatsächlich ordentlich Fahrt aufzunehmen.

Thomas Burg / Actionpress "Das Supertalent"-Siegerin Angel Flukes

RTL / Frank Hempel Sae-Hun Jay Oh bei "Das Supertalent"

Facebook/ Jay Oh Jay Oh in Las Vegas



