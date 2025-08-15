"Unter uns"-Pause: Jan Ammann heimlich erneut Papa geworden

2023 verabschiedete sich Jan Ammann (49) vom Unter uns-Set. Jetzt kehrt der Schauspieler in seiner Rolle als Chris Weigel wieder zurück und ist in den Folgen ab dem 15. August wieder in der Schillerallee anzutreffen. Während seiner zweijährigen Pause ist einiges passiert – wie der Serienstar im RTL-Interview verriet, vergrößerte sich unter anderem seine Familie. "Wir haben Familienzuwachs bekommen, einen einjährigen Sohn, den Julius Ludwig. Und wir sind total happy, jetzt haben wir drei", erzählte Jan voller Stolz.

Doch nicht nur an seiner Familiensituation hat sich etwas verändert: Jan berichtete auch von einer neu gewonnenen Lockerheit vor der Kamera: "Irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen freier zu sein, obwohl der Druck derselbe ist oder sogar mehr als vorher." Durch den Perspektivwechsel, den er während seiner Abwesenheit vom Set erfahren hatte, habe er seine Arbeit noch ein Stück mehr lieben gelernt.

In einem früheren Interview hatte der Schauspieler bereits erste Details zu seinem Seriencomeback verraten. Damals berichtete Jan: "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist einiges passiert. Er wird zudem das ein oder andere neue Gesicht kennenlernen." Was genau hinter der Rückkehr seines Charakters steckt, ließ Jan allerdings offen und heizte so die Spannung bei den Fans weiter an. Heute, am 15. August, hat das lange Warten ein Ende und die Fans können endlich mehr über Chris' plötzliche Rückkehr erfahren.

IMAGO / Horst Galuschka Jan Ammann, "Unter uns"-Schauspieler

IMAGO / Future Image Jan Ammann im August 2022

RTL / Kai Schulz Jan Ammann, Carina Koller und Julius Dombrink