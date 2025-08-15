Christina Block hätte Kinder auch "mit Hubschrauber" befreit

Christina Blocks (52) Prozess geht in die nächste Runde. Die Unternehmerin wird beschuldigt, ihre Kinder aus Dänemark entführt zu haben. Während der heutigen Verhandlungen wird die Steakhouse-Erbin von Richterin Isabel Hildebrandt zu diesem Thema befragt. "Ich hatte in dieser Zeit so viele verrückte Ideen, wie ich meine Kinder befreien könnte. Das hätte ich auch mit dem Hubschrauber gemacht", erklärt die Hamburgerin laut Bild. Dabei betont sie allerdings, dass sie ihre Kinder nie in Gefahr gebracht hätte. Die Gastronomin beteuert: "Ich bin kein gewalttätiger Mensch, ich habe nie Gewalt angewendet."

Die 52-Jährige muss sich vor Gericht wegen der schweren Entziehung Minderjähriger, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Am vierten Prozesstag erläutert Christina, dass sie geglaubt habe, rechtens zu handeln, als sie ihre Kinder zu sich zurückholte. "Auch Dr. C. hat mir immer wieder gesagt, dass es erlaubt ist, meine Kinder zurückzuholen, und ich mich dadurch nicht strafbar mache", sagt sie aus.

Der brisante Prozess um Christina sorgt seit Wochen für Aufsehen in den Medien. Auch ihr Partner Gerhard Delling (66) soll in die Kindesentziehung verwickelt gewesen sein. Der Sportmoderator befindet sich ebenfalls unter den Angeklagten. Die Karriere des einstigen ARD-Gesichts wurde durch die Negativschlagzeilen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, wie sein Anwalt der Tageszeitung verriet: "Seine berufliche Auftragslage ist nahezu zum Erliegen gekommen."

Getty Images Christina Block, Unternehmerin

Getty Images Christina Block vor Gericht, August 2025

