Kelly Clarksons Ex (†48) war mit ihrer Assistentin liiert

Brandon Blackstock (†48), Ex-Mann der Sängerin Kelly Clarkson (43), ist am 7. August im Alter von 48 Jahren nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs verstorben. Überraschend enthüllt sein Nachruf nun, dass der einstige Musikmanager in den letzten Jahren eine Beziehung zu Brittany Marie Jones führte – der früheren Assistentin von Kelly. Laut People war Brittany von 2016 bis 2018 in Nashville für die Musikerin tätig, wechselte dann bis 2020 jedoch in eine Position, in der sie auch für Brandon einzelne Managementaufgaben übernahm. Nach der Trennung zog Brittany schließlich mit ihm nach Montana, wo sie nicht nur ihr privates Glück fanden, sondern auch mehrere Unternehmen gründeten.

Laut Nachruf kehrte Brandon mit seiner neuen Flamme nach mehr als zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft zu einem Leben zurück, das ihn an seine Wurzeln als Cowboy erinnerte. Gemeinsam mit Brittany baute er sich eine neue Existenz auf, die unter anderem die Gründung der "Headwaters Livestock Auction" und des "Valley View Rodeo" umfasste – zwei Unternehmen, die immer mit seinem Namen verbunden bleiben sollen. Bis zu seinem Tod war die Beziehung zu Brittany der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Die Trennung von Kelly und Brandon wurde 2022 finalisiert. Kelly sprach damals offen über die Gründe ihres Entschlusses und betonte, wie wichtig ihr ein Umfeld sei, das es ihr erlaube, die beste Version ihrer selbst zu sein. Brandon hingegen zog sich nach der Scheidung aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich seinem neuen Leben in Montana. In der Vergangenheit hatte er oft über seine Liebe zu den Bergen und zur Natur gesprochen, die er schließlich dort wiederentdeckte. Dass er die neue Frau seines Herzens aber offenbar schon während seiner Ehe mit Kelly näher kennenlernte, wirft nun ein unerwartetes Licht auf die letzten Jahre des Musikmanagers.

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018