Ulli Potofskis (†73) Familie rührt mit emotionalem Abschied

Die Sportwelt trauert um Ulli Potofski (†73), der am 2. August in seiner Heimatstadt Krefeld im Alter von 73 Jahren an Leukämie verstarb. Nun wurde eine berührende Traueranzeige veröffentlicht, in der seine Familie und Lebenspartnerin Nadja Bogdanovic Abschied von dem beliebten TV-Moderator nehmen. In der Anzeige, die heute in der WAZ erschien, würdigen sie ihn als warmherzigen Menschen und außergewöhnlichen Sportjournalisten: "Ulli hat die Bundesliga-Berichterstattung über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Seine Leidenschaft, seine Wärme und sein Humor machten ihn zu einer der beliebtesten Stimmen im deutschen Fernsehen." Die Trauerfeier wird am 22. August in der Trauerhalle des Friedhofs Beckhausen-Sutum in Gelsenkirchen stattfinden – ein Termin, der sicher viele von ihm Geprägte zusammenbringen wird.

In der Traueranzeige erinnern die Angehörigen an Ullis außergewöhnliche Laufbahn. "Er war ein Wegbereiter, ein Freund, ein Mentor – besonders für Kolleginnen und Kollegen, denen er mit Rat und Menschlichkeit zur Seite stand. Wir verlieren eine Stimme, die Generationen begeisterte, und einen Menschen mit großem Herz", heißt es in der emotionalen Botschaft weiter. Besonders betont wird seine Fähigkeit, mit Rat und Menschlichkeit seine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Eine Stiftung sammelt derzeit Spenden, um die bevorstehende Beisetzung zu stemmen.

Ulli Potofski bleibt unvergessen: Über fast vier Jahrzehnte hinweg war er eines der prägenden Gesichter der Sportberichterstattung in Deutschland. Seine Stimme, die für Millionen Fans untrennbar mit großen Momenten des Fußballs verbunden ist, wird fehlen. Selbst in der vergangenen Saison war der Moderator noch aktiv und kommentierte Spiele in der zweiten Liga. Erst kurz vor seinem Tod hatte er sich über seinen Podcast aus dem Krankenhaus gemeldet und trotz seiner schweren Krankheit damit gezeigt, wie sehr er mit der Sportwelt bis zuletzt verbunden blieb.

IMAGO / Eibner Ulli Potofski, November 2024

Instagram / ullipotofskioffiziell Ulli Potofski mit seiner Partnerin Nadja

