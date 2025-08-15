An diesen TV-Shows will Marco Cerullo unbedingt teilnehmen

Marco Cerullo (36), bekannt aus verschiedenen TV-Formaten, hat kürzlich über seine Zukunftspläne gesprochen. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar, dass er große Lust hätte, an Shows wie Kampf der Realitystars oder Promi Big Brother teilzunehmen. Besonders "Kampf der Realitystars" reizt ihn, da es bei der Sendung nicht nur um Streitereien geht, sondern laut Marco auch um lustige Momente. "Ich finde das geil", betonte der TV-Star. Dennoch lässt er sich Zeit: Aktuell stehen diese Projekte nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste.

Der Fokus des 36-Jährigen liegt vielmehr auf seiner musikalischen Karriere. Marco möchte sich erst einmal darauf konzentrieren, in dieser Branche Fuß zu fassen, ehe er an weitere TV-Abenteuer denkt. "Ich muss es jetzt nicht unbedingt machen, deswegen lasse ich mir Zeit", erklärte er entspannt. Sollte sich allerdings die Gelegenheit ergeben, mit den gewünschten Formaten durchzustarten, würde er dies nicht ausschließen. Es scheint, dass er momentan genau abwägt, wie er seine Karriere weiterentwickeln möchte.

Marco wurde in der Vergangenheit durch verschiedene Reality-Formate bekannt, unter anderem durch seine Teilnahme an "Prominent getrennt". Seine vielseitige Präsenz im TV hat ihn zu einer festen Größe in der Szene gemacht. Neben seiner Arbeit im Fernsehen ist Marco aber auch ein Mann der leisen Töne: Mit seiner sympathischen und bodenständigen Art punktet er nicht nur bei seinen Fans, sondern auch abseits der Öffentlichkeit. Nun will er sich offenbar weiterentwickeln und hofft, dass vor allem seine musikalischen Ambitionen ebenso erfolgreich werden wie seine Reality-TV-Projekte.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

RTL Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"