Marco Cerullo will den Ballermann musikalisch erobern

Marco Cerullo (36) hat große Pläne: Der Reality-TV-Star möchte sich einen Namen am Ballermann auf Mallorca machen. Inspiration holt er sich dabei von Kollegen wie Calvin Kleinen (33), der dort bereits erfolgreiche Hits landet. "Calvin hat es großartig gemacht. Also wirklich Hut ab. Er hat das Game schon gut gespielt, muss ich sagen", verrät Marco im Gespräch mit Promiflash. "Ich hoffe, bei mir läuft's ähnlich, das wäre toll." Doch obwohl er Calvins Karriere bewundert, betont Marco, dass er eigene Wege gehen möchte.

"Ich will ja mein eigenes Ding machen, ich will mir da jetzt nicht so viel von anderen abgucken", erklärt er weiter. Einen festen Plan hat er schon im Kopf, wie seine Konzerte und Songs aussehen sollen. Dabei will er sich bewusst von der Konkurrenz abheben: "Natürlich sieht man, wie die anderen das machen, aber jeder ist ja einzigartig auf seine Art und muss ja sein Ding reinbringen." Ein spezielles Markenzeichen schwebt ihm schon vor: Marco will seinen Namen in seinen Songs einbauen – ganz wie Jason Derulo (35), der seine Fans oft mit seinem einprägsamen "Jason Derulo"-Intro begeistert.

Marco ist dem Publikum vor allem durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten wie Bachelor in Paradise bekannt, doch jetzt möchte er als Musiker durchstarten. Während Calvin auf Mallorca bereits Bühnen-Karriere macht, will Marco ihm zwar nacheifern, aber dennoch unabhängig bleiben. Persönlich ist Marco jemand, der großen Wert darauf legt, authentisch aufzutreten. Mit seinem Ballermann-Projekt möchte er nicht nur Erfolge feiern, sondern auch sein Publikum mit seiner eigenen Handschrift und seiner Stimme überzeugen. Ob ihm der Sprung in die Welt der Partyschlager gelingt, bleibt spannend.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star