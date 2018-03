Die Musik-Welt muss Abschied von einem ganz Großen nehmen. George Michael (✝53) starb am 25. Dezember an Herzversagen. Der Superstar ist in seinem Anwesen in der Provinz Oxfordhire friedlich eingeschlafen. Mit seiner Musik hat er sich jedoch unsterblich gemacht. Das waren die größten Hits von George Michael!

Seine Karriere begann im Alter von 18 Jahren als Teil des Pop-Duos Wham!. Während der knapp sechsjährigen Bandgeschichte schenkten er und Andrew Ridgeley der Welt einige seiner größten Hits. Neben "Club Tropicana", schlugen vor allem "Wake Me Up Before You Go-Go", "Careless Whisper" und "Last Christmas" wie eine Bombe ein. "Last Christmas" ist bis heute eines der meistgespielten Weihnachtslieder und wurde bereits von Dutzenden Künstlern gecovert.

Nach seiner Zeit bei Wham! startete George Michael eine erfolgreiche Solo-Karriere. Mit seinem ersten Album "Faith" und der gleichnamigen Hit-Single gelang ihm der Imagewechsel vom Jungen zum Mann. Im Jahr 2004 veröffentlichte er das letzte seiner insgesamt fünf Solo-Alben und zog sich erstmal zurück. Songs wie "Freedom! '90", "Father Figure" und "Jesus to a Child" sind bis heute absolute Klassiker bei den Fans.

Hulton Archive / Getty Images George Michael und Andrew Ridgeley von Wham!

Hulton Archive / Getty Images George Michael 1984 in London

WENN George Michael

Getty Images George Michael bei seinem Konzert in London im Jahr 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de