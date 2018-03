Na, endlich! Seit ein paar Tagen wollen die Gerüchte um eine mögliche Liaison zwischen Jennifer Lopez (47) und Rapper Drake (30) nicht abklingen. Nun machen die beiden den Spekulationen selbst ein Ende – nämlich mit einem Foto, das die Turteltauben ganz verschmust zusammen auf einem Sofa zeigt.

Seelig lächeln sie vor sich hin, als wollten sie sagen: Seht her, wir sind gemeinsam glücklich! Ein Video, das wenige Tage zuvor aufgenommen wurde, zeigt aber, dass die zwei noch kein ganz so enges Vertrauensverhältnis haben, wie sie den Fans auf ihrem Kuschelfoto glauben machen wollen.

In dem kurzen Instagram-Clip zu sehen: Das neue Traumpaar der Musikwelt umringt von Freunden. J.Lo soll darin unter Anleitung versuchen, ihren Lover, der sich vorbehaltlos nach hinten wirft, aufzufangen. So die Theorie. Doch schon bevor Drakes Rücken überhaupt die Hände seiner Liebsten berührt, bricht er das Szenario kichernd ab. Ein klassischer Vertrauenstest, der bei keinem Teambuilding-Workshop fehlen darf, der aber bei den beiden Musikern noch nicht ganz so gut funktioniert. Aber sie haben ja alle Zeit der Welt zum Üben...

Instagram – jlo Drake und Jennifer Lopez

WENN Drake bei einem Baskettball-Match in L.A.

Judy Eddy / WENN Jennifer Lopez bei den "Latin Grammy Awards"



