Schönheits-OP? Drakes neues Sixpack sorgt für Spekulationen

Drake (38), der mit bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham heißt, hat mit einem neuen Post für große Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Shirtless-Selfie zeigte der "Hotline Bling"-Sänger auf Instagram seinen durchtrainierten Oberkörper mit stark definierten Bauchmuskeln. Begleitet wurde das Bild von einem Video, in dem er oberkörperfrei joggend in einem Park zu sehen ist. Doch statt Bewunderung erntete der 38-Jährige vor allem Spott und skeptische Kommentare. Einige Fans in den sozialen Medien glauben, dass nicht harte Arbeit im Fitnessstudio, sondern ein chirurgischer Eingriff für Drakes Sixpack verantwortlich sein könnte: "Junge, hör auf mit dem Blödsinn! Der einzige Ort, wo du hinliefst, war zum Chirurgen."

Angeheizt wurden die Spekulationen durch auffällige Details: Während Drakes Bauchmuskeln extrem definiert wirken, zeigten seine Arme und seine Brust deutlich weniger Muskeldefinition, wie Fans in den Kommentaren anmerkten: "Bestellt Abs von Temu und hat vergessen, Schultern und Trizeps hinzuzufügen, lol." Ein bekannter plastischer Chirurgie-Blogger ging noch einen Schritt weiter und vermutete, dass Drake eine High-Definition-Liposuktion mit sogenanntem "Ab Etching" durchlaufen habe, um seine Bauchmuskeln zu modellieren. Diese Gerüchte sind nicht neu – bereits in der Vergangenheit wurde der kanadische Musiker für sein Aussehen kritisiert und sogar von Kollegen wie Pusha T (48) oder Rick Ross (49) in Songs auf mögliche Schönheitsoperationen angesprochen. Offiziell hat Drake sich bisher nicht zu den neuesten Vorwürfen geäußert.

Drake ist kein Unbekannter, wenn es um provokante Aktionen geht. Ob durch extravagante Outfits oder kryptische Lyrics – der Rapper fällt immer wieder auf, sowohl musikalisch als auch abseits der Bühne. Auf seiner Tour zeigte er sich nämlich auch von seiner großzügigen Seite, als er bei mehreren Konzerten Fans mit überraschend hohen Geldgeschenken erfreute. Neben seiner öffentlichen Person ist Drake aber auch als liebevoller Vater bekannt: Drake schützt seinen Sohn Adonis Graham (7), der aus einer früheren Beziehung mit der ehemaligen französischen Pornodarstellerin Sophie Brussaux (35) stammt, eigentlich weitgehend vor der Öffentlichkeit. Ab und zu gewährt er seinen Fans jedoch einen Blick in ihr Verhältnis und zeigt dabei, wie sehr er den Lockenkopf liebt und auf ihn stolz ist.

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / champagnepapi Rapper Drake postet ein "oben ohne"-Selfie und löst Diskussion um Sixpack aus, Juni 2025.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024