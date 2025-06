Drakes Zockerpech: 6,8 Mio. Euro in nur einer Woche verloren

Rapstar Drake machte kürzlich mit einem Instagram-Post von sich reden, in dem er erneut seine Glücksspielsucht thematisierte. Der Kanadier, dessen Vermögen laut dem Magazin Forbes auf 215 Millionen Euro geschätzt wird, gab an, in nur einem Monat mehr als 6,8 Millionen Euro dabei verloren zu haben. "Ich muss mal die andere Seite des Glücksspiels zeigen", schrieb der 38-Jährige und fügte hinzu: "Die Verluste sind im Moment so hoch." Details zu den Wetten, bei denen das Geld verloren ging, nannte der Musiker allerdings nicht.

Dass der Rapper dem Glücksspiel anhängt, ist schon länger bekannt. Regelmäßig teilt er Einblicke in seine Einsätze und Gewinne. Anfang 2025 gewann er mit einer 180.000-Euro-Wette in einem NFL-Spiel stolze 542.000 Euro, wie E! News berichtete. Doch ebenso spektakulär waren seine Verluste in der Vergangenheit: So verlor er 2023 etwa 215.000 Euro bei einer Basketballwette, nachdem er zuvor eine Summe von 715.000 Euro bei einer anderen Sportwette eingefahren hatte.

Derzeit feiert Drake sein musikalisches Comeback. Nach einer längeren Pause, die er aus gesundheitlichen Gründen einlegte, will er diesen Sommer erstmals seit sechs Jahren wieder live in Europa auf Tour gehen, unter anderem in deutschen Städten wie Berlin und Hamburg. Bei den diesjährigen Konzerten wird auch sein Produzent und Kollege Partynextdoor (31) mit von der Partie sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images PartyNextDoor, Rapper und Songwriter

Was denkt ihr über Drakes Offenheit über seine Glücksspielverluste? Mutig und aufrichtig! Es ist wichtig, auch die Schattenseiten zu zeigen. Nicht gut, er sollte am besten aufhören zu spielen. Ergebnis anzeigen