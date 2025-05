Läuft da was? Lexi Wood heizt Dating-Gerüchte mit Drake an

Reality-TV-Sternchen Lexi Wood sorgt für Gesprächsstoff! In der Sendung "Watch What Happens Live" wurde die 27-Jährige kürzlich von Moderator Andy Cohen (56) auf Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Rapper Drake (38) angesprochen. Mit einem schelmischen Lächeln und den Worten "Kann ich einen Schluck nehmen und diese Frage überspringen?" wich Lexi der Frage geschickt aus. Dabei warf sie einen bedeutungsvollen Blick in die Kamera, der die Spekulationen weiter anheizte. Der Musiker selbst hat zu den Gerüchten bislang nicht Stellung genommen.

Jesse Solomon, der neben Lexi in der Reality-Show "Summer House" zu sehen war, brachte die Gerüchte im April ins Rollen, als er sich in einer Episode des Podcasts "Chicks in the Office" vielsagend äußerte. "Wenn du eine Frau daten willst, die mit Drake zusammen war, kannst du nicht cool bleiben", hatte Jesse im Interview gesagt. Damit hatte er zu erklären versucht, dass Lexi möglicherweise deshalb so selbstbewusst mit Männern umgeht, weil sie bereits einen Megastar gedatet hat.

Bekannt wurde Lexi nicht nur durch ihre Auftritte in "Summer House", sondern auch durch ihr früheres Verhältnis zu Brooklyn Beckham (26). Im Gespräch mit Moderator Nick Viall (44) in seinem Podcast "The Viall Files" lobte sie die Beckhams als "schöne Familie". Während sie über frühere Liaisons also durchaus offen Stellung bezog, zeigt sie sich aktuell zu den Dating-Gerüchten um Drake eher schweigsam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lexi Wood im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige Anzeige