Wenn es ab dem 13. Januar wieder heißt Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kämpfen zwölf Kandidaten um die Dschungelkrone, die jetzt offiziell bekannt gegeben wurden. Auch der ehemalige Verbotene Liebe-Star Nicole Mieth (26) fliegt mit nach Australien. Die Schauspielerin sieht vielleicht unschuldig und brav aus – hat es aber faustdick hinter den Ohren, wie ihr Soap-Kollege Daniel Sellier (39) Promiflash erzählt!

"Man sieht es ihr nicht so an. Aber die ist schon stressresistent und belastbar und tough und kann gut einstecken und gut austeilen", weiß der Schauspieler, der Nicole seit vier Jahren kennt. Das verrät er im Promiflash-Interview kurz vor Abflug der Kandidaten. Vor drei Jahren kämpften die beiden Seite an Seite um den Beachvolleyball-Starcup. Sie setzten sich gegen Teams aus anderen bekannten Soaps wie Rote Rosen oder Sturm der Liebe durch und errangen schließlich den dritten Platz. Daniel kennt also aus erster Hand Nicoles Kämpfernatur.

Außerdem ist er sich sicher: Die Krabbeltiere, vor denen es im Dschungel nur so wimmelt, können Nicole nichts anhaben! "Ich glaube nicht, dass sie jetzt losschreit, wenn sie eine Spinne sieht oder so. Also jetzt nicht das typische Mädchen-Mädchen", berichtet Daniel. Was denkt ihr? Hat der Schauspieler recht oder wirkt Nicole doch eher, als wäre sie neben Kamelhoden und Buschschwein-Sperma fehl am Platz? Stimmt ab!

Philipp Guelland / Getty Images Nicole Mieth, Schauspielerin

WENN.com Daniel Sellier, Henrike Fehrs, Sascha Pederiva, Nicole Mieth, Phillipp Oehme und Sebastian Schlemmer

WAZ FOTOPOOL / actionpress Schauspieler Daniel Sellier

Ist der Dschungel das Richtige für Nicole oder glaubt ihr nicht daran? 185 Stimmen 151 Ich denke, Daniel hat recht. Er kennt sie ja! 34 Ich weiß nicht... ich kann mir das einfach nicht vorstellen.



