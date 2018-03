Jetzt muss Sarah Joelle Jahnel (27) in der Dschungelprüfung ran. Während Alexander "Honey" Keen (34) zuletzt für das Base Camp ran musste, wird im nächsten Duell Sarah Joelle gegen Kader Loth (44) aus dem Nebenlager Snake Rock antreten. Dann wird sich zeigen, wie dschungeltauglich die Nacktschnecke wirklich ist – im Dezember machte die Sängerin im Promiflash-Interview schon einige Andeutungen.

Dabei gab sich Sarah Joelle allerdings nicht so selbstbewusst, wie es sonst der Fall ist: "Also, ich finde, das Format Dschungelcamp ist auf jeden Fall ein hartes Format und ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich jede Challenge bestehen würde." Vor allem eine Art von Prüfung würde Sarah besonders große Probleme bereiten: "Ich bin halt nun mal ein kleines Friemelchen und ich stelle mich unheimlich an, gerade was Essen angeht."

Doch auch wenn die 27-Jährige sich bei Ekel-Prüfungen vielleicht etwas zieren wird, versprach sie vorab jedenfalls eines: "Wenn ich bei so einem Format mitmachen würde, würde es urkomisch werden!" Bleibt spannend, wie sich Micaela Schäfers (33) BFF heute Abend wirklich machen wird.

Im angehängten Video bekommt ihr noch mehr Informationen zu den Stars im australischen Busch!

RTL / Stefan Menne Nacktschnecke Sarah Joelle Jahnel

Voß, Cindy / ActionPress Micaela Schäfer und Sarah Joelle Jahnel, TV-Sternchen

RTL / Stefan Menne Kader Loth an Tag 1 im Dschungelcamp



