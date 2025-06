"Real Housewives"-Produzentin stirbt nach Geburt ihres Babys

Es sind schreckliche Nachrichten, die die Fans der beliebten Reality-Reihe Real Housewives erschüttern. Lauren Miller, eine erfolgreiche TV-Produzentin, ist bei der Geburt ihres zweiten Kindes verstorben. Das teilte die Produktionsfirma Shed Media in einem Instagram-Post mit. In dem Beitrag heißt es: "Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass unsere geliebte Kollegin Lauren unerwartet gestorben ist." Die junge Frau hinterlässt ihren Ehemann Kevin, ihre dreijährige Tochter Emma und den neugeborenen Säugling namens Jackson.

Was genau während der Geburt am 9. Juni passierte, machte Laurens Familie bislang nicht öffentlich. Im Gegensatz zu seiner Mutter überlebte das Baby. Jackson wurde unmittelbar nach der Geburt auf der Säuglingsintensivstation behandelt, inzwischen sei er aber aus dem Krankenhaus entlassen worden und zu Hause bei seinem Vater und seiner Schwester. "Er ist ein Engel und er isst und schläft wie ein Weltmeister", teilte Kevin auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe mit. Der Spendenaufruf wurde von den Kollegen der Unternehmerin ins Leben gerufen. Das Schicksal der jungen Familie trifft offenbar viele – umgerechnet sind bereits 125.40 Euro gesammelt worden.

Die US-Amerikanerin arbeitete unter anderem an den erfolgreichen Reality-Serien Real Housewives of New York City und "Real Housewives of Salt Lake City" mit. Ihre Arbeit sei ihre Leidenschaft gewesen – die Familie aber stets ihre Nummer eins. "Von all den Sachen, die Lauren am meisten liebte, war das Muttersein an erster Stelle", heißt es im Statement ihrer Firma. Und weiter: "Dafür zu sorgen, dass es ihren Kindern gut geht, würde ihr alles bedeuten."

Instagram / shed_media Lauren Miller und ihre Tochter Emma

Instagram / shed_media Lauren Miller mit ihrem Ehemann Kevin und ihrer Tochter Emma

