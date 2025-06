Für den Summerbody: Georgina Fleur unterzieht sich Mega-OP

Georgina Fleur (35) hat sich in Düsseldorf einer umfassenden Schönheitsoperation unterzogen, um ihrer persönlichen Vorstellung eines Traumkörpers noch näherzukommen. Die in Dubai lebende Reality-TV-Bekanntheit gönnte sich am vergangenen Freitag eine mehrstündige OP, die unter anderem eine 360-Grad-Fettabsaugung, Hautstraffungen und Unterspritzungen beinhaltete. Ziel des Eingriffs, an dessen Vor- und Nachbereitung sie ihre Follower via Instagram hautnah teilhaben ließ, war die Modellierung der Bauchmuskeln, um die Konturen eines Sixpacks hervorzuheben. Der Eingriff, der unter der Leitung des plastischen Chirurgen Dr. med. Alexis Kauth durchgeführt wurde, verlief erfolgreich. Bereits am Abend zeigte sich Georgina wieder bestens gelaunt und ließ es sich ordentlich schmecken: Zum Dinner gab es Chickennuggets mit Kaviar.

Hinter dem Eingriff, der für viele Fans der sportlichen Influencerin komplett überflüssig erscheint, steht offenbar der Wunsch, internationalen Schönheitsidealen so nahe wie möglich zu kommen. Laut Dr. Rick und Dr. Nick, den TV-bekannten Gesichtern der Institution, die Georgina für ihr großes Make-over besuchte, entscheiden sich immer mehr ohnehin schlanke Frauen für diese Art der chirurgischen Körpermodellierung. Obwohl die eigene fachliche Expertise von Rick und Nick bereits von verschiedenen Medien angezweifelt wurde – die Verbraucherzentrale NRW erhob laut RP Online bereits Anklage – scheint Georgina bei ihrem behandelnden Chirurgen in guten Händen gewesen zu sein: Er habe ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, einen natürlichen Look beizubehalten.

Während die erste Heilungsphase für Georgina bereits in ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein dürfte, wird sich das endgültige Ergebnis frühestens in zwei bis drei Monaten zeigen – für den Sommer in Deutschland fast zu spät. In ihrer Wahlheimat Dubai wird die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin aber sicher noch Gelegenheit bekommen, mit ihrem straffgezogenen Bäuchlein die anerkennenden Blicke auf sich zu ziehen, die sie sich erhofft. Ob der neue Look von Georginas Anhängern auf Social Media aber tatsächlich genauso gefeiert wird wie von ihr selbst, bleibt abzuwarten – die Aufmerksamkeit dürfte ihr jedoch jetzt schon sicher sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter auf den Malediven im Dezember 2022

Anzeige Anzeige