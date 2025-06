Ihre Oscar-Nominierung verwirrte Keira Knightley 2006 völlig

Keira Knightley (40) verriet kürzlich, dass ihre erste Oscar-Nominierung im Jahr 2006 für sie eher verwirrend war. Die Schauspielerin war damals mit nur 20 Jahren für ihre Rolle der Elizabeth Bennet in "Stolz und Vorurteil" als beste Hauptdarstellerin nominiert worden. Zur gleichen Zeit stand sie wegen ihrer Darstellung in Fluch der Karibik 2"heftig in der Kritik. "In der öffentlichen Wahrnehmung war ich eine schreckliche Schauspielerin", erzählte Keira nun in einem Interview mit Vanity Fair. Trotz des Erfolgs der Piraten-Reihe war es die Anerkennung für ihre Rolle in der Jane-Austen-Verfilmung, die ihrer Karriere den Durchbruch verschaffte.

Die widersprüchlichen Meinungen aus der Presse belasteten die damals erst 21-Jährige stark, wie sie weiter erklärte. Ihre Darstellung in "Fluch der Karibik 2" wurde von vielen Seiten zerrissen, während "Stolz und Vorurteil" sowohl das Publikum als auch die Kritiker begeisterte. "Es war, als würden zwei völlig verschiedene Welten aufeinanderprallen", erinnerte sich Keira. Diese Zeit war nicht das erste Mal, dass sie mit negativen Kritiken umgehen musste. Bereits für ihre frühere Rolle in "Kick It Like Beckham" hatte sie nach eigenen Angaben einige harsche Kritiken erhalten. Doch die durchweg positive Resonanz auf "Stolz und Vorurteil" habe ihr neuen Auftrieb gegeben.

Keira, die schon früh in ihrer Karriere mit immensem Druck zu kämpfen hatte, ließ in der Vergangenheit durchblicken, wie schwierig der Umgang mit solchem Ruhm für sie war. Nach dem Erfolg der "Fluch der Karibik"-Filme suchte sie therapeutische Unterstützung, um mit den Herausforderungen des plötzlichen Aufstiegs zurechtzukommen. Die britische Schauspielerin hat es trotz der anfänglichen Widerstände geschafft, sich als feste Größe in Hollywood zu etablieren. Heute steht sie für anspruchsvolle Rollen und bewies mit Filmen wie "The Imitation Game" erneut ihr Können, wofür sie 2015 eine weitere Oscar-Nominierung erhielt.

ActionPress/United Archives GmbH Keira Knightley und Johnny Depp

Getty Images Keira Knightley bei der Weltpremiere von "Black Doves" in London, 2024

