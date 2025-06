Emma Fernlund klärt Gerüchte um Umut-Comeback auf

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28) sorgten kürzlich für Diskussionen, als sie auf dem World Club Dome Festival zusammen gesehen wurden. Fans und Augenzeugen berichteten, die beiden Reality-TV-Stars hätten händchenhaltend Zeit miteinander verbracht, was sofort Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung des einstigen Paares auslöste. Doch während Umut ein Comeback schon dementiert hatte, bezieht nun auch Emma in ihrer Instagram-Story klar Stellung zu den Gerüchten. Sie erklärt: "Wir sind getrennt, wir waren getrennt, und wir werden es auch weiterhin sein." Auch wenn sie gemeinsam Spaß am Festival hatten, betont Emma, dass dies nichts an ihrer Trennung ändern werde.

Emma verrät in ihrem Statement auch Details über die Begegnung mit ihrem Ex. Nach zwei Monaten Funkstille seien sie auf dem Festival ins Gespräch gekommen, hätten zusammen mit Freunden gefeiert und sich einfach auf den Moment konzentriert, ohne an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken. Allerdings macht die Social-Media-Bekanntheit deutlich, dass die Begegnung für sie keinerlei romantische Bedeutung gehabt habe. "Ich strahle, ich glowe, ich bin happy, ich bin wieder auf Ibiza. Mir geht es wunderbar", betont sie weiter und stellt klar, dass sie sich auf ihr eigenes Leben und ihre Zukunft konzentriere, die sie glücklich und ohne Umut gestalten möchte.

Die beiden hatten in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt: Nach einer öffentlich ausgetragenen Liebeskrise im Dezember 2024 fanden die beiden schnell wieder zueinander. Im April trennten sie sich dann scheinbar endgültig. Umut, der durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt wurde, ließ nach der Trennung schon mehrfach durchblicken, wie schwierig ihre gemeinsame Zeit gewesen war. Emma hingegen scheint mittlerweile wirklich mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. "Bei aller Liebe: Ich wünsche wirklich nur das Beste", wie sie in Richtung ihres Ex-Partners abschließend erklärt.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

TikTok / emmashealth Reality-TV-Darstellerin Emma Fernlund

