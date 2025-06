So merkte Steffen Vogeno, dass Karina Wagner die Eine ist

Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Die beiden Reality-TV-Stars sind verlobt! Schon im März hatten sie ihre Liebe publik gemacht, nachdem sie ihre Beziehung zunächst geheim halten mussten. Kein Wunder, denn Karina war als Protagonistin der diesjährigen Make Love, Fake Love-Staffel vor laufender Kamera zu sehen. Die Verlobung krönt nun die gemeinsame Geschichte, die vor zwei Jahren bei Bachelor in Paradise ihren Anfang nahm.

Im Promiflash-Interview verriet Steffen jetzt, woran er erkannt hat, dass Karina die Frau fürs Leben sein könnte. "Man spürt es einfach", erklärt er, doch es sei mehr als nur ein Gefühl gewesen: Die Verbindung zwischen den beiden habe sich von Anfang an anders angefühlt. "Ich wusste ziemlich schnell, dass sie die Frau ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte", sagt der Realitystar, der auch betont, wie unterstützend Karina in schwierigen Phasen an seiner Seite steht. Die Fans des Paares zeigen sich begeistert, die beiden so glücklich zu sehen.

Die Liebesgeschichte von Steffen und Karina begann allerdings unter komplizierten Vorzeichen. Während ihrer Teilnahme an "Bachelor in Paradise" verliebte sich Steffen zunächst in eine andere Kandidatin, mit der er dann auch eine Beziehung einging. Doch nach dem Ende dieser Partnerschaft schrieben Steffen und Karina erneut Geschichte – diesmal eine gemeinsame. Als Karina ihn schließlich kontaktierte, sei die Chemie sofort da gewesen. Alles habe sich vom ersten Moment an vertraut angefühlt. Heute schweben die beiden auf Wolke sieben und träumen von einer gemeinsamen Zukunft.

Anzeige Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige