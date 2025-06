Paar-Video: Ist Realitystar Tim Kühnel etwa wieder vergeben?

Tim Kühnel hat sein Herz wohl wieder verschenkt! Zumindest lässt ein neuer Post auf Instagram vermuten, dass der Realitystar wieder in festen Händen ist. In einem neuen Beitrag auf seinem Profil zeigt sich der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat über beide Ohren strahlend, während eine unbekannte Brünette in seine Arme läuft und ihn fest umarmt. Im Hintergrund läuft das Lied "Heat Waves" von Glass Animals. Zur Untermalung des Videos wählte er den Part, in dem gesungen wird: "Sometimes, all I think about is you, late nights in the middle of June", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Manchmal bist du alles, woran ich denke, spät in der Nacht, Mitte Juni." Dazu kommentiert Tim: "Dieser Sound war noch nie passender."

Mehr als diese vielsagenden Andeutungen gibt es von Tims Seite aus jedoch nicht. Er bestätigt weder das neue Liebesglück noch verrät er seinen Followern, wer die junge Frau ist, die ihn so zum Strahlen bringt. Seine Community ist sich jedoch schon sicher, dass das Kuschel-Video eine Art Beziehungs-Outing ist und wünscht dem vermeintlichen Pärchen in den Kommentaren alles Liebe. Einige Fans haben sogar schon eine Idee, wer die Unbekannte sein könnte: Sie tippen darauf, dass es sich um die Influencerin its.lilli handeln könnte. Doch auch die hübsche Brünette hüllt sich in Schweigen.

Tim ist seit seiner Teilnahme an Love Island im Jahr 2020 ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Damals gewann er die Staffel der Datingshow gemeinsam mit Melina Hoch. Lange hielt die Beziehung der beiden jedoch nicht: Schon im Dezember 2020 gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt. Während Melina seit Sommer 2024 offiziell mit Max Bornmann durchs Leben geht, galt Tim seit der Trennung öffentlich als Single.

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel und seine angebliche neue Freundin, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

Anzeige Anzeige

Anzeige