Für Ex-DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (27) wird es ernst: Diesen Freitag startet das RTL-Dschungelcamp und der TV-Star zieht mit elf anderen Campern in den australischen Busch. Ihre Busenfreundin Micaela Schäfer (33) war selbst vor fünf Jahren Kandidatin und gibt Sarah einen besonders schlüpfrigen Tipp mit auf den Weg!

Kurz vor dem Abflug hat Promiflash Sarah und ihre Dschungelbegleitung Micaela am Frankfurter Flughafen getroffen. Und geht es nach der Textilfeindin, so muss Sarah für den Sieg nur eine Strategie verfolgen: "Brüste zeigen! Ich möchte jeden Tag Brüste sehen! Definitiv", ist Micaelas Tipp. Für ihren Geschmack wurde in den letzten Staffeln viel zu sehr an heißen Duschszenen gespart. Mit der Adam sucht Eva-Kandidatin soll das jetzt endlich anders werden! "Ich hoffe, dass Sarah das macht und einfach zeigt was sie hat", wünscht sich das Erotiksternchen. Ob das Venus-Gesicht in die großen Nackt-Fußstapfen von Micaela treten kann?

Doch nicht nur Sarah soll ihren Körper zur Schau stellen. Auch von den anderen Campern wünscht sich Micaela mehr Freizügigkeit. "Zeigt euch nackt, wie der Gott euch geschaffen hat! Oder der Schönheitschirurg im Falle von einigen anderen", appelliert sie amüsiert an die diesjährigen Kandidaten. Was glaubt ihr: Welcher Star lässt im Dschungel als erstes die Hüllen fallen? Stimmt unter dem Artikel ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de. Welche Luxusgegenstände die Stars mit in den RTL-Busch nehmen, erfahrt ihr im Video:

