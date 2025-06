Nach Raubüberfall: Davina und Shania sind am Boden zerstört

In der Nacht zu Sonntag wurde das Anwesen von Carmen (60) und Robert Geiss (61) nahe Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern heimgesucht. Die Eindringlinge, die maskiert und schwer bewaffnet waren, raubten die bekannten Reality-TV-Stars aus und verletzten sie. Ein Albtraum für die Familie, die sich nach dem Vorfall in einem Schockzustand befindet. Während Carmen und Robert direkt betroffen waren, befanden sich ihre beiden Töchter, Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (20), zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. In ihrer Instagram-Story macht Davina nun aber ihrem Entsetzen Luft. "Ich bin schockiert. Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. [...] Ich bin unendlich dankbar, dass nichts noch Schlimmeres passiert ist", schreibt die Influencerin.

Der 22-Jährigen sei bewusst, dass die Situation ganz anders hätte ausgehen können. "Vier bewaffnete Männer, das ist kein Spiel. Ja, meine Eltern sind verletzt. Ja, meine Eltern sind traumatisiert. Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Wir sind als Familie noch zusammen. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Es macht mich unglaublich traurig, dass man sich heutzutage nicht mal mehr in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Materielle Dinge sind ersetzbar – ein Menschenleben nicht", teilt sie ihre Gedanken. Auch ihre jüngere Schwester Shania meldet sich in ihrer Story zu Wort: "Zum Glück wurde nicht geschossen. Wir sind unendlich dankbar, dass das Allerschlimmste nicht passiert ist und sie das überstanden haben. Meine Schwester und ich sind am Boden zerstört von dem, was passiert ist. Der Gedanke, dass wir unsere Eltern bei diesem Überfall hätten verlieren können, lässt uns nicht los."

Der Überfall sorgte auch bei Carmen und Robert selbst für ein tiefes Trauma. Die Familie Geiss ist in Deutschland durch ihre Reality-TV-Show bekannt, die den Zuschauern regelmäßig Einblicke in ihr extravagantes Leben bietet. Doch dieser Vorfall zeigt eine andere, verletzliche Seite des Familienlebens. Laut eigener Erzählung war das Paar in der Nacht des Überfalls ahnungslos und entspannt, als plötzlich das Unvorstellbare geschah. Trotz all ihres Wohlstands und ihrer Sicherheitsvorkehrungen mussten sie erleben, wie schnell ein Gefühl der Geborgenheit zunichtegemacht werden kann. Ihr Zuhause, bislang ein Ort von Luxus und Komfort, wurde zum Schauplatz eines unvorstellbaren Verbrechens.

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen Geiss und Robert Geiss, Realitystars

