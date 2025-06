Orlando Bloom will alte "Fluch der Karibik"-Crew zurückholen

Orlando Bloom (48) hat in einem Interview mit der britischen TV-Sendung "This Morning" angedeutet, dass er einer Fortsetzung der Fluch der Karibik-Reihe nicht abgeneigt wäre. Auf die Frage, ob es Pläne für einen weiteren Film gebe, erklärte der Schauspieler zwar, dass er keine konkreten Informationen habe, zeigte sich jedoch optimistisch. Er verrät: "Ich persönlich denke, es wäre großartig, die Band wieder zusammenzubringen." Damit spielt er auf seine früheren Kollegen an, darunter Johnny Depp (62) und Keira Knightley (40), mit denen er in den erfolgreichen Disney-Produktionen zu sehen war.

Die "Fluch der Karibik"-Reihe, die weltweit mehr als 4,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 3.943.563.228 Euro) eingespielt hat, wird von Fans und Produzenten nach wie vor heiß diskutiert. Bereits 2022 gab Produzent Jerry Bruckheimer (81) bekannt, dass es Pläne für zwei neue Projekte gibt. Davon solle eine Fortsetzung mit Johnny Depp realisiert werden, während die andere Idee auf einen Reboot ohne ihn abzielt. Bis heute hat Disney allerdings keine offizielle Ankündigung gemacht. Orlando scheint jedoch großes Interesse an seinem ikonischen Charakter Will Turner zu haben, auch wenn er einräumt, dass aktuell verschiedene Ansätze geprüft würden.

Die Rolle des Will Turner spielte für Orlando eine entscheidende Rolle in seiner Karriere. Bereits zuvor hatte er als Legolas in "Der Herr der Ringe" internationale Bekanntheit erlangt, doch "Fluch der Karibik" katapultierte ihn endgültig in die Liga der A-Prominenz. Seine Kollegin Keira Knightley sprach neulich in einem Interview über die geteilten Gefühle, die sie mit der Filmreihe verbindet. Sie lobte deren Erfolg, der ihr neue Türen öffnete, äußerte jedoch auch, dass sie durch diese Filme angreifbarer wurde. Orlando reagierte verständnisvoll auf ihre Worte und betonte, dass er vor allem viele positive Erinnerungen an diese Zeit habe.

Johnny Depp in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

Getty Images Keira Knightley, Januar 2025

