Erst Harry Styles (22), dann ASAP Rocky (28), dann Jordan Clarkson (24), zwischendurch wieder Harry und dann zurück zu ASAP – das Liebeskarussell von Kendall Jenner (21) drehte sich 2016 so schnell, dass einem schwindelig wurde. Zuletzt wurde der hübschen Brünette eine Beziehung mit ASAP Rocky nachgesagt, eine offizielle Bestätigung gab es aber nicht. Jetzt sieht aber alles danach aus, als hätte sich Kendall tatsächlich für den 28-Jährigen entschieden.

In New York City wurden die beiden nämlich bei einem coolen Shopping-Date erwischt. Ob Bling-Bling-Schmuck oder zarte Glitzerkettchen – vor allem ASAP probierte in einer Boutique fleißig ein Accessoire nach dem anderen an, ließ sich von Kendall beraten. Sieht so aus, als hätten die beiden richtig viel Spaß gehabt. Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die beiden nämlich immer wieder lachend und flirtend. Doch damit nicht genug: Zu späterer Stunde stand sogar noch ein Doppeldate mit KeKes Schwester Kylie (19) und ihrem Liebsten Tyga (27) auf dem Plan.

Schon im Dezember verbrachte Kendall laut E! News jede Menge Zeit mit ASAP. Die beiden sollen damals nicht nur einen Club in Miami zusammen verlassen, sondern auch gemeinsam in einem Hotel gesehen worden sein. Außerdem sollen sie sich bei einem Abendessen mit Freunden nähergekommen sein. Na, wenn der jüngste Shopping-Trip nicht endlich der Beweis für eine süße Beziehung ist?

Jackson Lee / Splash News A$AP Rocky und Kendall Jenner in NYC

Jackson Lee / Splash News A$AP Rocky und Kendall Jenner beim Shoppen in NYC

Getty Images Kendall Jenner und ASAP Rocky



