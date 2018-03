Er liebt Mode – und eben besonders Schuhe! FC Bayern München Star Jérôme Boateng (28) hat einen krassen Sneakertick. Doch nicht nur er, sondern auch seine kleine Schwester Avelina offenbart, dass sie den Turnschuhen total verfallen sind. Doch wer glaubt, dass Frau Boateng den größeren Schuhschrank hat, der irrt!

Im Interview mit Promiflash verrät die hübsche Tänzerin nämlich jetzt, dass die Vorliebe für coole Treter in der Familie liegt: "Da hab ich irgendwie ein bisschen was von meinem Bruder abbekommen. Man kann mich überhaupt nicht vergleichen mit meinem Bruder. So viele Schuhe wie der hat, komm ich nicht mal annähernd dran." Bereits im vergangenen Sommer verriet der Star-Kicker, dass er rund 600 Paar besitzt – Tendenz stark steigend! "Ja, es ist wirklich krass. Meine Mutter fragt mich immer, ob ich nicht einen Schuhladen aufmachen möchte. Ja, sie sind auf zwei Räume verteilt, hab halt früh angefangen und das ist immer so weitergegangen." So, so, Jérôme besitzt also zwei ganze Zimmer für seine Sneaker. So krass ist es bei Avelina dann doch nicht, sie will die Schuhe, die sie besitzt, auch alle irgendwann mal tragen können – und nicht nur schick im Regal stehen lassen.

Der Weltmeister hat natürlich auch einen Lieblingsschuh in seiner Sammlung: "Yeezys Red October mag ich schon sehr." Klar, die waren ja auch streng limitiert und sind vom keinem Geringeren als Kanye West (39) entworfen worden. Übrigens: Auf genau dieses Modell gab es bei Ebay mal ein Gebot von zwölf Millionen Euro – und damit gilt Jérômes Lieblingsschuh gleichzeitig als der wertvollste Sneaker der Welt!

Instagram / jeromeboateng Fußballer Jérôme Boateng

Instagram / iam.avelina Fußballer Jérôme Boateng mit Schwester Avelina

Instagram / jeromeboateng Fußballstar Jérôme Boateng



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de