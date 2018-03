Das nächste Frühjahr steht ganz im Zeichen des Nachwuchses. Amal Clooney (39), Rosie Huntington-Whiteley (29), Beyoncé Knowles (35) – ganz Hollywood scheint schwanger zu sein. Und auch hierzulande zeigen die Stars derzeit stolz ihre Babykugeln. Neben Isabell Horn (33) wurde kürzlich bekannt, dass auch Minh-Khai Phan-Thi (42) ein Kind erwartet – und das im stolzen Alter von 42 Jahren. Auf dem Red Carpet präsentierte die Schauspielerin jetzt ihren Babybauch.

"Es ist ein totales Wunschkind. Und ich bin dankbar, dass es mit 42 überhaupt noch klappt. Also, ich werde dann 43 sein, wenn ich das Kind auf die Welt bringe", erzählte die Drehbuchautorin gegenüber Promiflash auf der Festival Night von Bunte und BMW in Berlin. Sie bekäme aber keine Zwillinge, scherzte die Ex-Let's Dance-Teilnehmerin in Anspielung auf Beyoncé und Alessandra Meyer-Wölden (33). "Da waren wir anscheinend alle fleißig im Sommer", witzelte sie weiter.

Das Geschlecht ihres Sprösslings möchte die baldige Zweifach-Mami noch nicht verraten. Einen zwölfjährigen Sohn namens Kalani hat Minh-Khai bereits. Und wie steht der zu seinem Geschwisterchen? "Ich glaube, er ist froh, dass Mama bald mal jemand anderes zum Kuscheln nimmt, denn er kommt ja jetzt bald in die Pubertät", verriet die Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln. Er werde ein guter großer Bruder sein, da ist sich die Moderatorin sicher.

Auch Protz-Millioniär Bastian Yotta (40) wird erneut Papa. Mehr dazu erfahrt ihr im Clip.

Sebastian Gabsch / Actionpress Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi 2017 in Berlin

ActionPress Minh-Khai Phan-Thi mit Babybauch bei der Berlinale 2017

30771631 Drehbuchautorin Minh-Khai Phan-Thi 2017 auf der Berlin Fashion Week



