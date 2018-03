Kind und Karriere – das ist nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Das merkt auch Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (43), die vor wenigen Monaten ihren zweiten Sohn zur Welt bringt. Eine lange Auszeit gönnte sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin allerdings nicht. Momentan steht sie für Matthias Schweighöfers (36) Serie "You are Wanted" vor der Kamera. Lange Set-Tage und Nachtdrehs stehen für die Mutter nun auf dem Programm. Auch wenn die Sehnsucht nach dem Sohnemann groß ist, zu Events oder Drehs nimmt sie ihn nicht mit. "Nein. Ich finde, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen, aber ich nehme meinen Sohn nicht mal mit ans Set. Ich trenne Arbeit und Familie. Ich glaub, das tut den Kindern nicht so gut", verriet sie beim Deutschen Schauspielerpreis im Promiflash-Interview.



