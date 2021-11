Minh-Khai Phan-Thi (47) spricht offen über ihre Beziehung! Seit elf Jahren geht die Moderatorin und Schauspielerin jetzt schon mir ihrem Mann Ansgar Niggemann durchs Leben – im Jahr 2017 haben sie schließlich auch geheiratet, wenig später kam ihr gemeinsames Kind zur Welt. Die TV-Darstellerin ist rundum glücklich in ihrer Partnerschaft: Im Promiflash-Interview schwärmt Minh-Khai jetzt in den höchsten Tönen von Ansgar!

Bei den GQ Men Of The Year Awards 2021 fragte Promiflash die ehemalige Let's Dance-Kandidatin, wer für sie der tollste Mann ist. Ihre Antwort lautete: "Mein Mann natürlich! Und das schon seit elf Jahren." Und was macht ihren Gatten so besonders? "Nicht nur, weil er besonders humorvoll ist, sondern er ist auch unfassbar souverän. Ich finde einfach, ein Mann der den Erfolg der Frau mittragen kann und sich nicht verbiegen lässt – ich kann den null manipulieren leider – ist toll. Und er ist einfach ein fantastischer Vater!", versichert Minh-Khai.

Auch wenn sie jahrelang nicht heiraten wollte, ist sie im Nachhinein froh, dass sie mit Ansgar vor den Traualtar getreten ist: "Obwohl ich so ein Hochzeitsmuffel bin, habe ich Rotz und Wasser geheult." Hat die Heirat denn noch was an ihrer Beziehung verändert? "Eigentlich schon, es fühlt sich einfach schöner an. Ich habe ihn aber schon immer mein Mann genannt", verrät Minh-Khai.

Getty Images Minh-Khai Phan-Thi bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Minh-Khai Phan-Thi und ihr Mann Ansgar Niggemann

