Dieser Klunker hat eine ganz besondere Bedeutung! Im April gab Minh-Khai Phan-Thi (43) ihrem Partner Ansgar in einer ganz intimen Zeremonie an der Ostsee das Jawort. Nicht mal ihre Familie war an diesem besonderen Tag anwesend. Die Schauspielerin entschied sich dazu, dass nur ihr Göttergatte, ihr zwölfjähriger Sohn aus einer früheren Beziehung und ihr damals ungeborener Knirps Neoh bei der Trauung dabei sein sollen. Genau diese drei wichtigsten Männer ihres Lebens werden auch im Ehering der Moderatorin widergespiegelt. Der besteht nämlich aus drei Einzelteilen: "Da mein Mann keinen Ring trägt, ist der untere eigentlich sein Ring und der da drüber meiner. Der Dritte ist der Ring von meinem Großen Kalani. Und bald kommt noch ein Vierter von Neoh dazu. Dann sind wir vollständig!", erklärte sie beim Deutschen Schauspielerpreis im Promiflash-Interview.



