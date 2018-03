Holt die Taschentücher raus, liebe Damen! Gerade erst wird bestätigt, dass eine Fortsetzung von der erfolgreichen Liebeskomödie "Tatsächlich... Liebe" in den Startlöchern steht – 14 Jahre später! Nach dem großen Kinoerfolg 2003 ist ein zweiter Teil längst überfällig. Warum? Ganz einfach: Kein Film hat einen besseren Star-Cast, romantischere Liebeserklärungen oder so viele, schöne Happy Ends! Und hoffentlich werden bei der Ausstrahlung am 24. März auf BBC auch endlich alle offenen Fragen geklärt...



