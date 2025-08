Brandi Glanville erleidet Gesichtsverbrennungen durch Creme

Reality-TV-Star Brandi Glanville (52) hat mit schmerzhaften Verbrennungen zu kämpfen, nachdem sie eine riskante Eigenbehandlung versucht hatte, um einen hartnäckigen Parasiten in ihrem Gesicht loszuwerden. Auf TikTok zeigte sie am Sonntag das erschreckende Ergebnis: Große, rote Verfärbungen bedecken die untere Gesichtshälfte. "Ich weiß, ich sehe jetzt wirklich attraktiv aus", scherzte sie sarkastisch. Die Wunden sind das Resultat einer Anwendung von Nair, einem chemischen Haarentfernungsmittel. Dieses hatte Brandi ohne Test direkt auf die empfindliche Haut aufgetragen – in der Hoffnung, den Parasiten, den sie "Caroline" nennt, zu vertreiben.

Schon seit Dezember dokumentiert Brandi ihren Kampf gegen die Parasiten in den sozialen Medien. Die Reality-Darstellerin soll sich die Infektion im Juli 2023 in Marokko eingefangen haben, während der Dreharbeiten zu einem Spin-Off zu Real Housewives. Maßnahmen wie Lymphdrainage und chemisches Peeling brachten bisher keine dauerhafte Linderung. Mit der jüngsten DIY-Methode wollte die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin offenbar eine kostengünstige Lösung finden, musste jedoch schnell erkennen, dass die Anwendung zu aggressiv für ihre Haut war. "Sieben Minuten – macht das bitte nicht!", warnte sie ihre Follower. Sie empfahl zudem eine Notfallmischung aus Aloe Vera, Gurke und schwarzem Tee, um die Schmerzen zu lindern.

Das lange Leiden wirkt sich nicht nur auf Brandis körperliches Wohlbefinden aus, sondern belastet auch ihre Psyche. Schon in der Vergangenheit hatte sie offen darüber gesprochen, wie sehr sie die Veränderungen im Gesicht mit Selbstzweifeln und sozialem Rückzug kämpfen lassen. Die einst selbstbewusste Single-Mutter, die ihre Karriere auf ihrem glamourösen Image aufbaute, fühlt sich zunehmend von ihrem eigenen Spiegelbild entfremdet. "Ich habe nur noch wenige Jahre, in denen ich heiß aussehe", äußerte sie einst resigniert. Doch trotz aller Rückschläge scheint sie nicht bereit, den Kampf gegen die mysteriöse Krankheit aufzugeben.

TikTok / brandiglanvilleofficial Brandi Glanville zeigt ihre Geschichtsverbrennung, August 2025

Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

@BrandiGlanville Brandi Glanville im Dezember 2024