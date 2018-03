Romantische Neuigkeiten: Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Ira Meindl tritt vor den Traualtar. An ihrem linken Ringfinger glitzert und funkelt seit Neustem ein Verlobungsring. Die Frage aller Fragen hat ihr Liebster ganz klassisch gestellt: "Er hat sich die Erlaubnis meines Vaters eingeholt. [...] Ich finde, das ist eine schöne Geste, auch dem Papa gegenüber, weil im Endeffekt klaut der Mann seine Tochter", schwärmt Ira gegenüber Promiflash.



