Für Ira Meindl beginnt jetzt eine spannende neue Familienzeit! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wurde vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mama. Ihrer Tochter Emilia schenkte sie einen kleinen Bruder – den Mini-Mann nennt die Beauty Elija. Ihre Fans begeisterte die Brünette bereits mit ersten putzigen Schnappschüssen ihres Sohnemanns. Jetzt legt Ira mit weiteren Babybildern nach – und offenbart auch endlich, nach der Geburt das Krankenhaus verlassen zu dürfen!

"Nach fünf Tagen Krankenhaus, haben wir uns heute entlassen. Eigentlich hätten wir auch eher gehen können, aber um ehrlich zu sein, war es mir lieber, noch einen Tag zu warten. Zuhause wartet ja leider weder Koch noch Haushälterin", verriet das schöne Model auf Instagram. Ira will nun ganz entspannt in den neuen Alltag mit zwei Kindern starten – und sich keinesfalls übernehmen und ihrem Körper genügend Regenerationszeit gönnen. Im Wochenbett kann die Influencerin dann aber auch ausgiebig mit ihrem Sohn kuscheln! Und darauf scheint sich der kleine Mann auch schon richtig zu freuen: Auf den neuesten Schnappschüssen kuschelt sich Elija beim Verlassen der Klinik an seine Mami, die ihr Kind total stolz anstrahlt.

Mit Elijas Geburt geht für Ira ein Traum in Erfüllung: "Und plötzlich warst du da und hast unser Herz im Sturm erobert und uns komplett gemacht", schwärmte sie kurz nach der Geburt von ihrem kleinen Liebling.

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrem Sohn

Instagram / irameindl Ira Meindl, Model und Influencerin

Instagram / irameindl Ira Meindl und ihr Sohn im März 2020

