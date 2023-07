GNTM-Star Ira Meindl: Ex und Kindsvater steht vor Gericht

Das muss ein Schock für Ira Meindl sein. Die Beauty ist 2009 durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt geworden. Seitdem hat sich nicht nur karrieretechnisch viel getan, sondern auch privat: Aus ihrer Ehe mit Deniz, die 2021 endete, gingen zwei Kinder hervor. Doch nun könnte der Verflossene des Models ins Gefängnis wandern: Iras Ex steht momentan vor Gericht!

Wie Bild berichtet, hat sich der 41-Jährige einiges zuschulden kommen lassen: Als Chef des Vereins "Zukunftsorientierte Förderung", kurz ZOF, soll er rund 700.000 Euro veruntreut haben. Das Geld habe er auch bereits auf den Kopf gehauen – so soll er alles für Designer-Klamotten, teure Reisen und Paarberatung verprasst haben. Angeblich habe er mittlerweile ein Teilgeständnis vor Gericht abgegeben. Im Falle eines Schuldspruchs könnte er für ein- bis zweieinhalb Jahre ins Gefängnis wandern.

Ira meldete sich zu diesem Vorfall bisher noch nicht zu Wort. Bis zuletzt war aber bekannt, dass sie kein schlechtes Verhältnis zu ihrem Ex Deniz hat. "Wir verstehen uns weiterhin gut, haben natürlich auch eine große Verantwortung den Kindern gegenüber", hatte sie in ihrer Instagram-Story ein halbes Jahr nach ihrer Trennung klargestellt.

