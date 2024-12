Mutter von Ex-GNTM-Star Ira Meindl musste notoperiert werden

Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Ira Meindl (37) erlebte kurz vor den Feiertagen einen tiefen Schock: Am 14. Dezember musste ihre Mutter aufgrund eines Dünndarminfarkts notoperiert werden. Via Instagram erklärt das Model: "Sie musste nach einem Dünndarminfarkt notoperiert werden und wird nun jedes Jahr am 14. Dezember ihren zweiten Geburtstag feiern. Leider ist es wirklich genauso knapp gewesen, das haben die Ärzte betont." Ein derartiger Dünndarminfarkt ende in den meisten Fällen tödlich, so die Influencerin.

Um ihre Follower dafür zu sensibilisieren, möchte die 37-Jährige über die Symptome eines Darminfarkts aufklären. Zu den Anzeichen gehören plötzliche, sich verschlimmernde Bauchschmerzen, oft begleitet von Erbrechen, Durchfall und Blut im Stuhl. Das Besondere an diesem Fall sei, dass die Schmerzen abklingen würden, wenn die Schmerzrezeptoren absterben – ein gefährliches "stummes Intervall", das viele Menschen in trügerischer Sicherheit wiegen könne. Außerdem können Kreislaufprobleme und Fieber auftreten. Ira betont, dass es für ihre Mutter mit all diesen Symptomen sehr knapp gewesen sei: "Sie hatte, glaube ich, 100.000 Schutzengel, weil sie erst einen Tag nach Auftreten der ersten Symptome ins Krankenhaus gefahren ist."

Mittlerweile gehe es ihrer Mutter wieder besser. "Zum Glück erholt sie sich gerade und macht sich schon einen riesen Kopf um ihre geliebten Weihnachtskarten, was uns natürlich etwas aufatmen lässt", schreibt Ira. Trotzdem müsse sie den großen Schock noch verdauen – sie habe in den vergangenen Tagen "nur funktioniert", um ihren zwei Kindern keine Sorgen zu bereiten. In der freien Zeit nach den Feiertagen wolle sie sich mit den vielen Emotionen und Ereignissen des Jahres richtig auseinandersetzen.

Instagram / irameindl Ira Meindl im Juni 2023

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrem Sohn