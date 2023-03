Emotionaler Rückblick: Ira Meindels Sohn wird drei Jahre alt

Ira Meindel teilt ein süßes Video ihres Familienlebens! Das deutsche Model wurde 2007 durch ihre Teilnahme bei Germanys Next Topmodel bekannt. Ein wahres Karrieresprungbrett, denn die hübsche Brünette lief anschließend in Fashionshows und ergatterte Rollen in deutschen Serien. Neben ihrem Leben im Rampenlicht ist die 35-Jährige aber vor allem eines: zweifache Mutter. Ihr Sohn ist nun drei Jahre alt geworden: Mit ihren Followern teilt Ira jetzt einen emotionalen Video-Rückblick

"Danke für Sonnenschein und Freude. Happy Birthday, mein großer Schatz, du witziger, mutiger, chaotischer, liebenswerter Charmeur. Danke für drei Jahre voller Liebe", schreibt Ira unter ihrem neusten Instagram-Beitrag. Zu sehen sind dabei Ausschnitte der vergangenen drei Lebensjahre ihres Sohnes. Vom ersten Ultraschall und wachsenden Babybauch bis hin zu langen Strandspaziergängen – das Video zeigt viele emotionale Ausschnitte des Familienlebens.

Schon kurz nach der Geburt im März 2020 war das Model hin und weg von dem damals Neugeborenen: "Und plötzlich warst du da und hast unser Herz im Sturm erobert und uns komplett gemacht", schrieb Ira unter dem Schnappschuss aus dem Krankenhaus.

