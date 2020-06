Für einen Augenblick die Zeit anhalten – das käme Ira Meindl jetzt wohl wirklich entgegen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat aktuell alle Hände voll zu tun. Der Grund: Seit März ist sie stolze Mutter zweier Kinder. Neben der zweijährigen Tochter Emilia hält nun auch Sohnemann Elija das Model auf Trab. Und der Knirps macht schon jetzt gewaltige Fortschritte, wie Ira verrät.

Ihr Baby kann sich nämlich plötzlich drehen – und dass das jetzt doch so fix passiert, damit hätte die 32-Jährige nicht gerechnet. "Ok, das geht mir jetzt etwas zu schnell", schreibt Ira zu einem Video in ihrer Instagram-Story, in dem sich ihr Kleiner tatsächlich mit aller Kraft vom Rücken auf den Bauch dreht. "Übermorgen krabbelst du dann sicher schon los", scherzt sie und ist dabei natürlich auch mächtig stolz auf ihren Jungen.

Dass Elija nun schon über zwölf Wochen das Familienleben bereichert, ist für Ira fast gar nicht greifbar. "Drei Monate mit dir, drei Monate voller Lachen und purem Glück, mit so einem Sonnenschein gesegnet worden zu sein. Du kleiner Charmeur, wir lieben dich so sehr", schwärmte sie vor wenigen Tagen auf ihrem Profil und teilte dazu einen süßen Schnappschuss von Mutter und Sohn.

