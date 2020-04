Vor wenigen Wochen wurdet Ira Meindl zum zweiten Mal Mama: Nach Töchterchen Emilia erblickte nun Sohnemann Elija das Licht der Welt. Seit der Geburt ihres zweiten Schatzes versorgt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Community im Netz mit regelmäßigen Updates aus dem Wochenbett. Ein aktueller Post ist jedoch mehr ein Throwback als eine aktuelle Lagebeschreibung: Darin zeigt sich Ira wenige Augenblicke vor der Entbindung.

"Die letzten Minuten als Schwangere", schreibt das Model zu einem Schnappschuss auf Instagram. Aufgenommen wurde das Foto von der 32-Jährigen selbst, die zu jenem Zeitpunkt bereits einen Krankenhauskittel trug. Im weiteren Verlauf des Beitrages schwelgt Ira in Erinnerungen an ihre Schwangerschaft: "Ich vermisse dieses Gefühl schon sehr! Zu wissen, dass da ein kleines Menschlein in dir heranwächst, ist so emotional und toll." Möglicherweise könnte sie erneut in den Genuss dieser Empfindungen kommen – immerhin scheint die Beauty weiteren Nachwuchs nicht auszuschließen: "Na ja, wer weiß, ob die zwei nicht irgendwann dann noch Verstärkung bekommen?"

Außerdem plaudert Ira aus dem Nähkästchen und verrät: Im Gegensatz zu Elija sei Emilia während der Schwangerschaft sehr ruhig gewesen. "Sie lag gefühlt neun Monate mit ihren riesigen Füßen unter meine Rippen gequetscht und hat sich kaum bewegt." Von Zeit zu Zeit habe sie daher beinahe vergessen, dass sich ein Baby in ihrem Bauch befindet.

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrem Sohn

Instagram / irameindl Emilia, Elija und Mama Ira Meindl, März 2020

Instagram / irameindl Ira Meindl mit Baby Elija



