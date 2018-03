Selbst ein Hollywood-Star wie Hugh Jackman (48) wird sprachlos, wenn er seinem Idol begegnet! Der X-Men-Darsteller gab auf der Berlinale 2017 zu, einen ganz großen Männer-Crush zu haben: Co-Star Patrick Stewart (76)! "Ich erinnere mich, kein Wort herausbekommen zu haben, als ich Patrick Stewart kennenlernte", verriet er auf der Pressekonferenz zu seinem neuen Film "Logan". "Ich erinnere mich, betrunken zu einem Freund gesagt zu haben: 'Ich will eines Tages mit Patrick Stewart oder Ian McKellen arbeiten!', und tatsächlich komme ich nur Monate später an ein Set und sie sind beide dort. Ich habe mich kaum getraut, mit ihnen zu reden." Wie beruhigend, dass auch berühmte Personen so sind, wie du und ich!



