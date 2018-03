Aufgepasst, Hollywood-Ladies! Am Sonntag ist es wieder so weit – bei der 89. Oscar-Verleihung werden die begehrten Goldjungen vergeben. Mindestens genau so spannend, wie die Verleihung selbst: die Kleiderauswahl der Promi-Damen! Neben oscarreifen Roben überraschten manche Stars in der Vergangenheit auch mit ihren teils eher schrägen Outfits auf dem roten Teppich. Seht im Video die schönsten und schlimmsten Kleider der Academy Awards!



