"Happy Birthday to you..." – heute gehen Geburtstagsglückwünsche an jemand ganz Besonderen: Justin Bieber (23) feiert seinen 23. Ehrentag und beschenkt pünktlich zu diesem Anlass sich selbst und seine Fans. Während er für sich eine mehrtägige und die wohl größte Star-Party überhaupt plant, dürfen sich seine Anhänger auf neue Musik freuen. Via Instagram teilte er zwei Clips mit neuen Sounds – frisch aus seinem Tonstudio. Und das, obwohl der Popstar seine Karriere im Sommer vorerst an den Nagel hängen will... Ob er vorher mit einem neuen Album überrascht?



