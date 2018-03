Moderatorin Alena Gerber (27) hat ihren heiß ersehnten Heiratsantrag bekommen. Anfang des Jahres traute sich Fußballprofi Clemens Fritz (36) und steckte seiner Liebsten einen Verlobungsring an. Im Promiflash-Interview vergangenen Oktober stellte die noch klar, dass das Ganze anders herum nicht funktioniert hätte: "Um Gottes Willen! Das Letzte auf dieser Welt, was ich tun würde, ist einem Mann einen Antrag zu machen. Also da hört der Spaß auf."



