Alena Gerber trägt gerne die Kleidung ihres Mannes Clemens

Alena Gerber (33) lässt sich in Sachen Mode auch gerne mal von ihrem Mann Clemens Fritz (41) inspirieren! In den sozialen Medien präsentiert das deutsche Model nur allzu gerne seine trendigen Outfits und eleganten Looks. Auch auf den Events der Fashion Week in Berlin begeisterte die Beauty ihre Fans immer wieder mit ihrem Sinn für Mode. Im Promiflash-Interview verriet Alena jetzt, dass sie sich im Alltag aber auch gerne mal an Clemens' Kleiderschrank bedient!

Bei der Lascana-Show im Rahmen der Berlin Fashion Week sprach Alena jetzt gegenüber Promiflash über ihre Mode-Highlights für den Herbst. "Ich mag gerade alles sehr maskulin", betonte sie und fügte hinzu: "Ich bediene mich aktuell total gerne am Kleiderschrank meines Mannes – seine Hemden, seine Blazer." Unter anderem habe sie sich zudem schon einen Hoodie von Ralph Lauren und ein Poloshirt von Burberry von ihrem Liebsten stibitzt.

Aber bemerkt Clemens das denn gar nicht, wenn sich Alena einfach an seinem Kleiderschrank bedient? "Er hat mich heute erwischt", berichtete die Beauty und hob hervor: "Jetzt beim Umzug habe ich gedacht, das geht unter und er merkt es nicht – aber er hat es sofort gemerkt."

Anzeige

Getty Images Clemens Fritz im August 2022

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber in Hamburg im November 2020

Anzeige

Instagram / alenagerberofficia Alena Gerber bei den Dreharbeiten zu "Das Traumschiff"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de