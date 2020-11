Hängt Alena Gerber nun etwa ihre Modelkarriere an den Nagel? Die 31-Jährige ist seit Jahren in dem Business erfolgreich. Mit einer Fotostrecke im Playboy startete sie im Jahr 2008 ihre Erfolgslaufbahn und konnte sich seither vor Jobs kaum retten. Nach einer Herzmuskelentzündung gab die Mutter einer Tochter allerdings an, in Zukunft kürzertreten zu wollen. Kürzer tritt Alena nun zwar nicht, dafür schnuppert sie aber in einen ganz neuen beruflichen Zweig: Das Model geht unter die Schauspielerinnen – und zwar bei Das Traumschiff!

Einmal an der Seite von Florian Silbereisen (39) über die sieben Weltmeere schippern, dieser Traum wird für Alena nun wahr. Wie sie auf Instagram bekannt gibt, stößt sie in der Rolle der Schiffsbaustudentin Sophie Kanter zur "Traumschiff"-Crew. "Jetzt ist es raus! Ich habe umgesattelt! Bye-bye Laufsteg und Fußballstadion", schreibt die Frau von Ex-Kicker Clemens Fritz (39) zu mehreren Fotos vom Dreh. Ob sie damit einen kurzfristigen oder doch einen endgültigen Abschied vom Model-Business meint, lässt sie noch offen.

Ebenfalls in neue Gefilde wagt sich Laura Karasek. Die Tochter von Literaturkritiker Hellmuth Karasek, die eigentlich als Rechtsanwältin, Moderatorin und Kolumnistin arbeitet, ergattert ebenfalls eine Rolle auf dem ZDF-Dampfer. "Es ist ja schließlich nie zu spät für waghalsige Veränderungen. Als Offiziersanwärterin darf ich vom echten Captain lernen", postet sie ebenfalls zu Bildern vom Set.

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und Laura Karasek auf dem "Traumschiff"

Instagram / laurakarasek Alena Gerber und Laura Karasek, Neu-Schauspielerinnen

Instagram / laurakarasek Laura Karasek bei "Das Traumschiff"

